 Колос - Александрия: смотреть онлайн матч УПЛ 12-й тур 6.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 16:35 160 0
Колос - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос прийматиме Олександрію в 12 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 6 грудня, на стадіоні Колос. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Колос - Олександрія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 11 турів Колос знаходиться на 5 місці в чемпіонаті, набравши 16 очок. В Олександрії на 1 очко менше та 7 сходинка в турнірній таблиці. У минулому турі Колос розписав домашню нічию з Десною (1:1), а Олександрія не виявила сильнішого в матчі з Рухом (0:0).

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