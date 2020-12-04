Колос - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос прийматиме Олександрію в 12 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 6 грудня, на стадіоні Колос. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Колос - Олександрія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 11 турів Колос знаходиться на 5 місці в чемпіонаті, набравши 16 очок. В Олександрії на 1 очко менше та 7 сходинка в турнірній таблиці. У минулому турі Колос розписав домашню нічию з Десною (1:1), а Олександрія не виявила сильнішого в матчі з Рухом (0:0).