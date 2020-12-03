Олімпік - Рух: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік у 12 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме вінниківський Рух. Матч відбудеться в неділю, 6 грудня, на стадіоні Динамо імені Лобановського в Києві. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Олімпік - Рух наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Олімпік після 10 зіграних матчів має 13 очок і посідає 9 місце в чемпіонаті. У Руха - 6 очок і остання сходинка в турнірній таблиці. У минулому турі донеччани програли Інгульцю (2:1), а Рух у гостях зіграв унічию з Олександрією (0:0).