Зоря - Лестер: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 5 турі Ліги Європи прийматиме на власному полі англійський Лестер. Матч відбудеться в четвер, 3 грудня, о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Зоря - Лестер дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Незважаючи на останню сходинку в групі G, у команди Скрипника всього 3 очка, український клуб зберігає шанси на 2 місце та вихід у плей-оф турніру. Також 3 очка і грецького АЕКа, який підопічні Скрипника розгромили (0:3) в 4 турі. Лестер, у свою чергу, достроково гарантував собі участь в 1/16 фіналу. У англійців - 10 очок. Португальська Брага набрала 7 очок і йде другою.

Нагадаємо, Україна повернула собі 11 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА, завдяки перемозі донецького Шахтаря над мадридським Реалом (2:0) у 5 турі Ліги чемпіонів.