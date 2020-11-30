Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в передостанньому 5-му турі Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з туринським Ювентусом. Матч відбудеться в середу, 2 грудня, на Стадіоні Ювентус. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Ювентус - Динамо в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, у 4 турі Динамо вдома зазнало поразки від Барселони (0:4), а Ювентус вирвав перемогу у Ференцвароша (2:1) на 93-й хвилині. Таким чином, Барселона та Ювентус достроково забезпечили собі місце в 1/8 фіналу турніру. У синьо-гранатових - 12 очок, у старої сеньйори - 9. У підопічних Луческу та Реброва по 1 балу. Саме Динамо та Ференцварош розіграють 3 місце, а разом із ним путівку в Лігу Європи.