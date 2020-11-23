Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер зіграє проти мадридського Реала в 4 турі групи B Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у середу, 25 листопада, на стадіоні Джузеппе Меацца. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканаліх Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол в медіасервісі Мегого. Такожт онлайн матч Інтер - Реал дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра команд у Мадриді завершилася перемогою вершкових 3:2. Міланці після 3 турів замикають турнірну таблицю групи, маючи 2 очка. У Реалпа - 4 очка та 3 сходинка. У шахтаря також 4 залікові бади та 2 місце. Лідирує ж у квартеті Боруссія Менхенгладбах, у якої 6 очок.

Нагадаємо, Шахтар у 4 турі зіграє на виїзді з Боруссією. Гра в Менхенгладбасі розпочнеться о 19:55 за київським часом.