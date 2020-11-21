Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

 Боруссия М - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 25.11.2020 футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 1531
Атлетіко - Барселона: онлайн-трансляція 10 туру Ла-Ліги. LIVE
Сьогодні 21:32 319
Українка Каланіна здобула бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо
Сьогодні 20:26 252
Тім обіграв Джоковича та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Сьогодні 19:29 354
Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 9 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:09 619
Шахтар у меншості зіграв внічию з Олександрією
Сьогодні 18:54 4854 3
Спеція - Аталанта: онлайн-трансляція 8 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 18:51 614
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Сьогодні 14:28 2068
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Сьогодні 11:04 2821
Суркіс: Динамо не просило перенести матч з Інгульцем
Вчора 23:20 1960
Блоги
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:40 787
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:28 2068
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:26 947
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:58 376
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 572
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 678
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022 Valeriy Ruchka
19.11.2020 19:14 5529
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ Valeriy Ruchka
19.11.2020 14:20 669
Яна «B2ru» Химченко: «Я не хотела прекращать работу с NAVI»
Яна «B2ru» Химченко: «Я не хотела прекращать работу с NAVI» Дима Копий
19.11.2020 12:21 448
День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол
День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол Valeriy Ruchka
19.11.2020 11:44 3898
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Каштру відреагував на нічию з Олександрією 72
21:38 Футбол Лейпциг не зміг обіграти Айнтрахт у 8 турі Бундесліги 144
21:32 Пряма трансляція Атлетіко - Барселона: онлайн-трансляція 10 туру Ла-Ліги. LIVE 319
21:29 Пряма трансляція Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 108
21:27 Футбол Севілья вирвала перемогу у Сельти в 10 турі Ла-Ліги 194
21:23 Футбол Тоттенгем переміг Манчестер Сіті та очолив АПЛ 300
21:12 Футбол Шахтар – Олександрія 1:1. Огляд матчу 313
21:08 Пряма трансляція Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 142
20:54 Футбол Аталанта не змогла здолати Спецію у 8 турі Серії А 383
20:43 Біатлон Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії 518
20:26 Дзюдо Українка Каланіна здобула бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо 252
20:13 Футбол Шахтар – Олександрія 1:1. Відео голів 924
19:50 Футбол Тренер Інгульця пояснив перемогу Динамо 1315
19:29 Теніс Тім обіграв Джоковича та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP 354
19:11 Футбол Реал не зміг переграти Вільярреал у 10 турі Ла-Ліги 757
19:09 Пряма трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 9 туру АПЛ. LIVE 619
19:05 Футбол Брайтон обіграв Астон Віллу у 9 турі АПЛ 750
18:54 Футбол Шахтар у меншості зіграв внічию з Олександрією 4854 3
18:51 Пряма трансляція Спеція - Аталанта: онлайн-трансляція 8 туру Серії А. LIVE 614
18:41 Футбол Інгулець - Динамо 0:2. Огляд матчу 984
18:27 Футбол Баварія не змогла переграти Вердер, Боруссія М втратила перемогу над Аугсбургом. Результати 8 туру Бундесліги 263
18:05 Футбол Монзуль вилучила Мораеса у грі проти Олександрії 1955
17:55 Футбол Лаціо обіграло Кротоне у 8 турі Серії А 971
17:38 Футбол Луческу оцінив перемогу над Інгульцем 1798
17:18 Хокей. УХЛ Донбас вдруге у сезоні обіграв Кременчук в УХЛ 1367

Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Сьогодні 21:29 108 0
Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти менхенгладбахської Боруссії.

Матч заплановано на середу, 25 листопада, на стадіоні Боруссія-Парк. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv, а також на Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Боруссія м - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першій грі команд, яка відбулася в Києві, Боруссія розтрощила гірників - 0:6. Гладбахці очолюють квартет B, маючи 6 очок. Шахтар - другий з 4 очками в активі. В іншому матчі групи Інтер прийматиме Реал.

Коментарі ()