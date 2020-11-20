Рух - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Рух із Винників у 10 турі Української прем'єр-ліги на власному полі зіграє проти Маріуполя.

Матч відбудеться сьоголні, 20 листопада, на Арені Львів, о 19:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 у онлайн-кінотетрі sweet.tv. Також онлайн матч Рух - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 9 турів у Руха - 4 очка та 13 місце в чемпіонаті. У азовців - 12 очок і 8 сходинка в турнірній таблиці. У минулому турі Рух удома не зміг перемогти Інгулець (2:2), а Маріуполь зіграв унічию з Олімпіком (3:3).