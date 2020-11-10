Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє контрольний поєдинок проти збірної Польщі в рамках підготовки до вирішальних ігор у Лізі націй.

Матч Польща - Україна відбудеться в середу, 11 листопада, в Жохуві на стадіоні Шльонськ о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Україна в медіасервісі sweet.tv, а також на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

А вже 14 та 17 листопада на підопічних Шевченка чекають заключні матчі групового етапу Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії відповідно.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу Андрій Шевченко був змушений вчергове оновити заявку збірної на листопадневі матчі.

Раніше команди зіграли між собою 7 матчів. 3 перемоги в України, 2 - у Польщі та 2 нічиї. Востаннє команди грали на груповій стадії Євро-2016 - поляки перемогли з рахунком 1:0.