 Польша - Украина смотреть онлайн матч 11.11.2020 LIVE - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Польща – Україна: анонс і прогноз на матч
Сьогодні 21:22 154 2
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Сьогодні 22:16 28
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 19:43 1096
Шевченко: У нас немає основного і не основного складів
Сьогодні 19:09 710
Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка
Сьогодні 16:27 1563
Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави
Сьогодні 14:10 2588 1
Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу
Сьогодні 11:55 2499 2
Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України
Сьогодні 11:48 4999 1
Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем
Сьогодні 10:34 1707
Монзуль відсудить матч Ліги націй
Сьогодні 10:13 3397 1
Блоги
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:16 0
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:47 216
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:35 515
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:58 481
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:54 1057 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
Вчора 23:21 624
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
Вчора 20:46 581
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
Вчора 17:13 3102
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 436
Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу
Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 12:43 1358
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:16 Блог Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля 28
22:10 Футбол Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє завтра 73
22:00 Футбол Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція 3092
21:55 Футбол Металіст 1925 - Прикарпаття 1:0. Огляд матчу 158
21:47 Блог В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео 227
21:40 Футбол Кроос пропустить матч проти збірної України 220
21:25 Футбол Тренер Польщі: Слід проводити ротацію, наскільки це можливо 294
21:22 Футбол Польща – Україна: анонс і прогноз на матч 154 2
21:09 Хокей Донбас розгромив Маріуполь у 6 турі УХЛ 468
20:55 Хокей Дніпро в овертаймі здолав Краматорськ у 6 турі УХЛ 528
20:52 Беттінг Бонуси Фан Спорт 401
20:40 Теніс Стаховський переміг Лацко у першому колі турніру в Словаччині 511
20:40 Беттінг Бонуси букмекерської контори 1xbet 511
20:24 Теніс Костюк програла росіянці у першому колі турніру в Австрії 657
20:16 Беттінг Бонуси Фаворит Спорт 527
20:10 Футбол Лунін: У збірній України є конкуренція на воротарської позиції 703
20:05 Беттінг Бонуси Мелбет - промокод BETMAX 584
19:55 Футбол Йович заплатить штраф за порушення карантину 729
19:50 Беттінг Бонуси Парі-матч 609
19:43 Пряма трансляція Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE 1096
19:40 Футбол Шевченко прокоментував можливість виступу Кілмана за збірну України 1340
19:25 Футбол Барселона взимку не продасть Дембеле 750
19:09 Футбол Шевченко: У нас немає основного і не основного складів 710
18:55 Інше Українець став чемпіоном світу з шашок 1338
18:41 Баскетбол Х'юстону порадили підписати контракт з українцем 1003

Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Сьогодні 19:43 1097 0
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє контрольний поєдинок проти збірної Польщі в рамках підготовки до вирішальних ігор у Лізі націй.

Матч Польща - Україна відбудеться в середу, 11 листопада, в Жохуві на стадіоні Шльонськ о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Україна в медіасервісі sweet.tv, а також на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. 

А вже 14 та 17 листопада на підопічних Шевченка чекають заключні матчі групового етапу Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії відповідно. 

Нагадаємо, через спалах коронавірусу Андрій Шевченко був змушений вчергове оновити заявку збірної на листопадневі матчі.

Раніше команди зіграли між собою 7 матчів. 3 перемоги в України, 2 - у Польщі та 2 нічиї. Востаннє команди грали на груповій стадії Євро-2016 - поляки перемогли з рахунком 1:0.

Коментарі ()