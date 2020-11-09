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Шевченко оновив заявку збірної України

Сьогодні 21:26 742 0
Через травми національній команді не допоможуть Кравець та Корнієнко
Шевченко оновив заявку збірної України
#Збірна України

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України визначився зі складом національної команди на листопадовий збір.

Про це повідомляє УАФ.

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Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина),  Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар).

Через травми національній команді не допоможуть Кравець та Корнієнко.

Нагадаємо, матч Польща - Україна розсудить австрійська бригада арбітрів.

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