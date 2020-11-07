Манчестер Сіті - Ліверпуль: онлайн-трансляція 8 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті на власному полі зіграє з Ліверпулем у центральній грі 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 8 листопада, на стаідоні Етіхад. Початок о 18:30 за київським часом. пряма трансляціяна телеканалі Setanta Sports у медіасервісі sweet.tv. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Ліверпуль, після 7 турів, очолює турнірну таблицю, маючи в активі 16 очок. У Манчестера - 11 очок і 11 позиція в чемпіонаті. У минулому турі мерсисайдці здобули вольову перемогу над Вест Гемом (2:1), а містяни мінімально здолали Шеффілд Юнайтед (0:1).