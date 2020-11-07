Вест Гем - Фулгем: онлайн-трансляція 8 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в лондонському дербі прийматиме Фулгем у рамках 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 7 листопада, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports у медіасервісі sweet.tv. Також онлайн матч Вест Гем - Фулгем дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 7 зіграних матчах молотобійці здобули 8 очок і посідають 14 сходинку в чемпіонаті. У Фулгема - 4 очка та 17 місце. У минулому турі підопічні Моєса поступилися лідеру Ліверпулю (2:1), а дачники здобули першу перемогу в чемпіонаті, здолавши Вест Бромвіч (2:0).

Нагадаємо, головним матчем вікенду для українських уболівальників стане поєдинок у Києві між Динамо та Шахтарем. Українське Класико відбудеться 8 листопада о 17:00.