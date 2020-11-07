Боруссія Д - Баварія: онлайн-трансляція матчу 7 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Баварія та Боруссія Д зустрінуться в центральній грі 7 туру немецької Бундесліги.

Матч відбудеться в суботу, 7 листопада, о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол. Також онлайн матч Баварія - Боруссія Д наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У обох колективів по 15 очок після 6 турів і 1 та 2 місця відповідно. У минулому турі Баварія в гостях перемогла Кельн (1:2), а Боруссія виграла в Армінії (0:2).