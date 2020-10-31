Усик - Чісора: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (17-0-0, 13 КО) у рейтинговому бою надважкої ваги зустрінеться проти британця Дерека Чісори (32-9-0, 23 КО).

Бій відбудеться в ніч із суботи на неділю, 31 жовтня, на стадіоні Вемблі в Лондоні. Орієнтовний початок головного бою боксерського вечора о 00:15 за київським часом. Пряма трансляція ексклюзивно в медіасервісі Megogo за системою PPV (плати і дивись). Також онлайн бій Усик - Чісора наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, український боксер провів у суперважкому дивізіоні лише один бій. У жовтні 2019 року Усик переміг Чазза Візерспуна на відмові суперника. Чісора свій останній поєдинок провів також у жовтні минулого року та переміг технічним нокаутом у 4-му раунді Девіда Прайса та здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Нагадаємо, напередодні бою суперники зробили вагу - Чісора виявився на 17 кілограмів важчим.