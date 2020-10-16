 Наполи - Аталанта смотреть онлайн матч Серия А 4 тур - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 4 туру Серії А. LIVE

Вчора 23:59 143 0
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 4 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 4 турі Серії А зіграє виїзну гру проти Наполі.

Матч відбудеться в суботу, 17 жовтня, в Неаполі о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3. Також онлайн матч Наполі - аталанта навживо дивіться на нашому сайті. плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У попередньому турі бергамці розгромили Кальярі (5:2) та впевнено очолюють турнірну таблицю, здобувши 3 перемоги на старті сезону. Наполі в 3 турі отримав технічну поразку за неявку на гру проти Ювентуса. Також з неаполітанців зняте 1 очко. Тож у команди з півдня Італії 5 очок і 8 місце після 3 турів.

 

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