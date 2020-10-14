 Наполі зараховано технічну поразку за неявку на матч з Ювентусом | Футбол | Champion.com.ua
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Наполі зараховано технічну поразку за неявку на матч з Ювентусом

Сьогодні 19:25 767 0
Також з адзурри зняли одне очко
Наполі зараховано технічну поразку за неявку на матч з Ювентусом
#Наполі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Наполі зараховано технічну поразку (0:3) за неявку на матч проти Ювентуса в рамках третього туру чемпіонату Італії. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скира.

Окрім того з адзурри зняли одне очко.

Минулого тижня видання Corriere della Sera передавало, що варіант з технічною поразкою виглядає малоймовірним, а матч буде перенесено на більш пізній термін.

На початку жовтня Наполі не приїхав на гру в Турин через розпорядження неаполітанських влади, які заборонили покидати регіон зважаючи на несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Актуально: Цирк в Турині. Як Ювентус приймав Наполі в 3 турі Серії А

Незадовго до матчу з Ювентусом коронавірусом заразилися два футболісти Наполі (Петро Зелінський і Еліф Елмас), а також один клубний працівник.

У двох турах команда Дженнаро Гаттузо набрала 6 очок і зараз займає п'яте місце в турнірній таблиці. У суботу, 17 жовтня, Наполі на своєму полі зіграє з Аталантою.

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