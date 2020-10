Наполі зараховано технічну поразку за неявку на матч з Ювентусом

Наполі зараховано технічну поразку (0:3) за неявку на матч проти Ювентуса в рамках третього туру чемпіонату Італії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скира.

Окрім того з адзурри зняли одне очко.

Минулого тижня видання Corriere della Sera передавало, що варіант з технічною поразкою виглядає малоймовірним, а матч буде перенесено на більш пізній термін.

На початку жовтня Наполі не приїхав на гру в Турин через розпорядження неаполітанських влади, які заборонили покидати регіон зважаючи на несприятливу епідеміологічну ситуацію.

#JuventusNapoli decretato il 3-0 a tavolino come risultato e -1 in classifica per il club azzurro