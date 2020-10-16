Рух - Динамо: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату України київське Динамо в 6 турі української Прем'єр-ліги зіграє в гостях із Рухом.

Матч відбудеться в суботу, 17 жовтня, на стадіоні Арена Львів. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Рух - Динамо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний усцій новині за годину до початку гри.

Кияни очолюють турнірну таблицю після 5 турів, набравши 11 очок. У Руха 2 очка та 13 сходинка. у 5 турі Динамо зіграло внічиє із Зорею (1:1), а Рух розписав мирову зі Львовом (0:0).