Рух - Львів: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

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Рух на власному полі прийматиме ФК Львів у 5 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 3 жовтня на Арені Львів о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Рух - Львів у прямому етері дивіться на нашому сайті.

Команда з Винників у 4 матчах зіграла лише один раз внічию та 3 матчі програла. Підопічні Федика розташувалася на 12 сходинці. Львів усі три матчі програв і знаходиться на останній сходинці з нулем у графі очки. У 4 турі Рух програв в чернігові Десні (2:1), а Львів у домашній грі зазнав розгрому від Зорі (0:5).