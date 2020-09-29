Динамо Київ - Гент: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в матчі-відповіді плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів вдома приймає бельгійський Гент.

Матч відбудеться у вівторок, 29 вересня, на НСК Олімпійський. Початок о 22:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Динамо - Гент наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У першому матчі, який відбувся 23 вересня в Бельгії, Динамо перемогло з рахунком 2:1. Таким чином, киянам до групового етапу Ліги чемпіонів залишився один крок.

Нагадаємо, Динамо між матчами з Гентом зіграли календарну гру чемпіонату УПЛ. Підопічні Луческу розгромили Минай.