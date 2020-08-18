Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

 Лион - Бавария смотреть онлайн матч 19.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зозуля може повернутися в Динамо
Сьогодні 11:40 4130 1
РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:48 4466
Програма ПроФутбол може припинити своє існування
Сьогодні 20:40 1423
Наполі хоче підписати нападника збірної України
Сьогодні 17:24 1541
Кравець може повернутися в Динамо
Сьогодні 17:10 890 1
Визначились фіналісти Ліги Європи 2019/20
Сьогодні 07:01 8968
Інтер - Шахтар: огляд матчу
Сьогодні 06:56 1734
Інтер знищив Шахтар і вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:49 3541
Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 5:0: як це було?
Вчора 23:47 33510
Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
Вчора 22:10 1663
Блоги
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:38 572
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:21 767
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
Вчора 18:05 2639
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
Вчора 14:57 1075
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 1421
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:25 Футбол Десна проведе перший домашній матч Ліги Європи у Львові 132
23:10 Футбол Кравець залишив турецький Кайсеріспор 253
22:54 Футбол Динамо з хокейним рахунком переграло Астану у кваліфікації Ліги чемпіонів 302
22:40 Бокс Колишній суперник Ломаченка кинув виклик Кроуфорду 380
22:25 Хокей Латвія може відмовитися від проведення хокейного ЧС спільно з Білоруссю 388
22:10 Баскетбол Хімік продовжив співпрацю з Салліваном 357
21:55 Футбол Легія здолала Лінфілд у кваліфікації Ліги чемпіонів 530
21:48 Пряма трансляція РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 4466
21:40 Футбол У Ромі підтвердили інформацію про можливий перехід Кендзьори 1193
21:25 Футбол Оболонь Бровар призначила головного тренера 979
21:10 Футбол Карабах знищив Сілекс у кваліфікації Ліги чемпіонів 863
20:55 Футбол Олександрія переграла дебютанта Першої ліги у контрольному матчі 962
20:42 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 2474
20:40 Футбол Програма ПроФутбол може припинити своє існування 1423
20:25 Футбол Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться з глядачами 948
20:11 Футбол Два українці дискваліфіковані в Білорусі за договірні матчі 1111
19:55 Футбол Гравець Зорі отримав виклик до збірної Латвії 733
19:40 Теніс Світоліна зіграє на турнірі в Римі і на Ролан Гаррос 820
19:25 Баскетбол Захисник Юти повторив рекорд Джордана 888
19:10 Футбол Гравець Ліверпуля заразився коронавірусом 1030
18:55 Бокс Альварес націлився на вакантний титул WBC 1102
18:40 Футбол Барселона розірвала контракт зі спортивним директором Абідалем 1032
18:25 Футбол Клаудіо Браво залишив Манчестер Сіті 1040
18:10 Футбол Інгулець буде проводити домашні матчі УПЛ на Дніпро-Арені 1238
17:55 Футбол Кожанов може продовжити кар'єру у Русі 1389

Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 20:42 2474 0
Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Німецька Баварія та французький Ліон зіграють у другому півфіналі Ліги чемпіонів 2019/20.

Матч відбудеться 19 серпня о 22:00 за київським часом на Ештадіу да Луж у Португалії. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ліон - Баварія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Наш сайт також проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Баварія у чвертьфінальному матчі розтрощила Барселону, з непристойним рахунком - 8:2, а Ліон сенсаційно вибив з розіграшу фаворита турніру - Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у першому півфіналі РБ Лейпциг посперечається за вихід у фінал із ПСЖ.

Коментарі ()