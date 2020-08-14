 Севилья - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 16.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 19:20 105 0
Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Севілья та Манчестер Юнайтед зіграють у першому півфіналі Ліги Європи сезону 2019/20.

Матч відбудеться в неділю, 16 серпня, на Кельн Арені в Німеччині о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. також онлайн матч Севілья - Ман Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у чвертьфіналі манкуніанці вибили з турніру Копенгаген, а Севілья зуміла дотиснути Вулвергемптон.

В іншому півфіналі донецький Шахтар посперечається з Інтером за право зіграти у вирішальному матчі ЛЄ.

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