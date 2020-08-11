 Аталанта - ПСЖ смотреть онлайн 12.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 05:31 3972 0
Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта та ПСЖ зіграють перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Матч відбудеться в середу, 12 серпня, на Ештадіу да Луш (нейтральне поле з однієї гри - Чемпіон). Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аталанта - ПСЖ у прямій трансляції дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Аталанта в 1/8 фіналу вибила з розіграшу Валенсію, а ПСЖ був сильнішим за Боруссію Д.  Також слідкуйте на Чемпіоні за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку.

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