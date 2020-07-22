Ліверпуль - Челсі: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверуль вдома зіграє проти Челсі в 37 турі англійської Прем'є-ліги.

Матч відбудеться в середу, 22 липня. Початок о 22:15 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Ліверпуль - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Ліверпуль оформив чемпіонство ще за 7 турів до закінчення чемпіонату. У підопічних Клоппа - 93 очки. Челсі веде боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів (від АПЛ - 4 команди). У лондонців - 63 очки та 3 сходинка за два тури до завершення чемпіонату. Лестер наразі на 4 місці, набравши 62 очка в 37 матчах. Манчестер Юнайтед також набрав 62 очка, але в 36 матчах. Манкунанці сьогодні приймають Вест Гем.

Нагадаємо, в 36 турі мерсисайдці програли Арсеналу (2:1), а Челсі мінімально переміг Норвіч (1:0).