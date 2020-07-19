Манчестер Юнайтед - Челсі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зіграє з Челсі в другому півфіналі Кубку Англії.

Матч відбудеться на стадіоні Вемблі (нейтральне поле), 19 липня. Початок о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Дивіться онлайн матч Манчестер Юнайтед - Челсі в прямому етері на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. У чвертьфіналі манкуніанці в гостях перемогли Норвіч (1:2), а Челсі мінімально здолав Лестер (0:1).

Нагадаємо, напередодні в першому півфіналі Арсенал впевнено переміг Манчестер Сіті та став першим фіналістом Кубку Англії.