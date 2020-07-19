Колос - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в заключному 32-му турі української Прем'єр-ліги зіграє з ковалівським Колосом.

Матч відбудеться в неділю, 19 липня, на НСК Олімпійському (Колос - господар поля). Початок о 19:30. Пряма трансляція матчу Колос - Динамо наживо на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Динамо посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи 59 очок. Щоб гарантувати собі 2 місце, підопічним Михайличенка достатньо зіграти внічию. У Зорі, яка посідає 3 сходинку, - 57 і домашня гра з Десною. У чернігівців - 55 очок і теоритичні шанси на бронзові медалі.

Чемпіон України - Шахтар зіграє в Олександрії.

Нагадаємо, у 31 турі Динамо вдома перемогло Зорю (3:1), а Десна поступилася на власній арені Олександрії (1:3).