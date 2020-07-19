 Заря - Десна смотреть онлайн 19.07.2020 LIVE трансляция - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE

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Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Зоря та Десна зіграють в Запоріжжі матч останнього туру української Прем'єр-ліги сезону 2019/20.

Матч відбудеться в неділю, 19 липня о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Уніан.Також онлайн матч Зоря - Десна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Зоря програла в 31 турі Динамо та майже втратила шанси на 2 місце. У підопічних Скрипника 57 очок. У Динамо - 59 очок і гра з Колосом. Отже, щоб луганці посіли 2 місце за мідсумками чемпіонату, їм потрібно перемагати свого сьогоднішнього суперника та чекати на поразку Динамо від Колоса. У разі перемоги Десни, у якої - 55 очок, саме підопічні Рябоконя стануть бронзовими призерами чемпіонату.

Олександрія в 32 турі прийматиме Шахтар, який забезпечив своє чемпіонство ще за 5 турів до завершення першості. Обидві команди втратили будь-яку турнірну мотивацію.

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