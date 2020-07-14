 Десна - Александрия смотреть онлайн 12.07.2020 LIVE трансляция - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 16:52 114 0
Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна зіграє з Олександрією в 31 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в четвер, 16 липня, у Чернігові. Початок о 19:00. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Десна - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, Десна бореться з Динамо та Зорею за 2 місце в чемпіонаті України. Наразі чернігівці посідають 4 сходинку, маючи 55 очок. У Зорі - 57, у Динамо - 56. Луганці та кияни в паралельному матчі зіграють між собою.

У минулому турі Десна програла вдома Шахтарю (2:4), а Олександрія у домашній грі вирвала нічию в Динамо (2:2).

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