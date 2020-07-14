Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та луганська Зоря зіграють в надважливому матчі 31 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в четвер, 16 липня, в Києві о 19:00. Пряма трансляція на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Команди ведуть запеклу боротьбу за друге, лігочемпіонівське місце. У підопічних Скрипника - 57 очок. У Динамо - 56. Чернігівська Десна відстає на 1 очко від підопічних Михайличенка. У разі поразки, динамівці втратять шанси на участь у Лізі чемпіонів. Зоря ж, якщо виграє, гарантує собі місце не нижче 3-го.

Нагадаємо, у 30 турі Динамо втратило очки в Олександрії (2:2), а Зоря впевнено перемогла колос (0:2).