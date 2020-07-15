Шахтар - Колос: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар прийматиме Колос у матчі 31 туру української Прем'їр-ліги.

Матч відбудеться в середу, 15 липня о 19:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Колос наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 30 турі Шахтар у гостях виграв у Десни (2:4), а Колос вдома програв Зорі (0:2).

Також у 31 турі відбудуться 2 ключові гри в боротьбі за 2 місце в чемпіонаті: Динамо вдома прийме Зорю, а Десна на власному полі зіграє з Олександрією. Обидві гри відбудуться в четвер, 16 липня.