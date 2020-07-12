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Аталанта зіграла внічию з Ювентусом. Маліновський забив черговий гол

Сьогодні 00:55 447 0
Аталанта зіграла внічию з Ювентусом. Маліновський забив черговий гол

Джерело - Чемпіон.

Ювентус і Аталанта розписали бойову нічию в 32 турі італійської Серії А.

Аталанта вийшла вперед на 16-й хвилині зусиллями Сапати. На 55-й хвилині Роналду зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. На 68-й - на полі з'явився наш Руслан Маліновський і за 13 хвилин забив гол-красень в ворота Старої Сеньйори. Коли вже здавалося, що Аталанта доведе справу до перемоги, м'яч знущальницьким чином влучив у руку Муріеля. Пенальті. Роналду вдруге не схибив з точки. 2:2.

Таким чином, Аталанта перервала свою 12-матчеву переможну серію (9 перемог поспіль в Серії А) та впритул наблизилась до Лаціо в турнірній таблиці. В Аталанти - 67 очок. У Лаціо - 68. Ювентус упевнено лідирує, набравши 76 очок.

Чемпіонат Італі - Серія А
11 липня, 32-й тур
Ювентус - Аталанта 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16' Сапата, 1:1 - 55' Роналду (п), 1:2 - 81' Маліновський, 2:2 - 90' Роналду (п).
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