Ювентус - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 32 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського зіграє в Турині з Ювентусом у 32 турі італійської Серії А.

Матч відбудеться в суботу, 11 липня. Початок о 22:45. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ювентус - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Аталанта в минулому турі перемогла Сампдорію (2:0) та впритул наблизилася до 2 місця, яке наразі посідає Лаціо. У підопічних Гасперіні - 66 очок, у римлян на 2 очки більше. Ювентус впевнено лідирує в чемпіонаті. У команди з Турину - 75 очок після 31 гри. Нагадаємо, в 31 турі Ювентус програв Мілану (4:2).