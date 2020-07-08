 Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А

Сьогодні 08:13 449 0
Всі голи були забиті у другому таймі матчу
Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А
#Мілан, #Ювентус, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

Ювентус завдяки голам Рабіо та Роналду зміг повести у рахунку на початку другого тайму.

Однак Мілан зміг гідно відповісти – забивши три голи за 5 хвилин матчу, а на 80-й хвилині ще один гол забив Ребіч.

У підсумку фінальний свисток зафіксував першу за чотири роки перемогу Мілана над Ювентусом в Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 7 липня

Мілан – Ювентус 4:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Рабіо, 0:2 – 53 Роналду, 1:2 – 62 Ібрагімович, 2:2 – 66 Кессі, 3:2 – 67 Леау, 4:2 – 80 Ребіч

Раніше, Лечче Шахова сенсаційно перемогло Лаціо у 31 турі Серії А.

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