Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А

Всі голи були забиті у другому таймі матчу

Джерело - Чемпіон.

Ювентус завдяки голам Рабіо та Роналду зміг повести у рахунку на початку другого тайму.

Однак Мілан зміг гідно відповісти – забивши три голи за 5 хвилин матчу, а на 80-й хвилині ще один гол забив Ребіч.

У підсумку фінальний свисток зафіксував першу за чотири роки перемогу Мілана над Ювентусом в Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 7 липня

Мілан – Ювентус 4:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Рабіо, 0:2 – 53 Роналду, 1:2 – 62 Ібрагімович, 2:2 – 66 Кессі, 3:2 – 67 Леау, 4:2 – 80 Ребіч

Раніше, Лечче Шахова сенсаційно перемогло Лаціо у 31 турі Серії А.