Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та полтавська Ворскла зіграють у фіналі Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться у середу, 8 липня, на стадіоні Металіст у Харкові. Початок о 21:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і UA Перший. Також онлайн матч Динамо - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Також Чемпоін проведе для вас текстовий онлайн фіналу.

Нагадаємо, у півфіналі Динамо впевнено перемогло першоліговий Минай, а Ворскла в серії пенальті, завдяки феноменальній грі 16-річного голкіпера Ісенка, вибила з розіграшу Маріуполь.