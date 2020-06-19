Ворскла - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла прийматиме Дніпро-1 в групі вибування у 27 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у п'ятницю, 19 червня, на стадіоні Ворскла ім. Бутовського. Початок о 19:00.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ворскла - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Ворскла набрала 23 очки в 25 матча та посідає 10 сходинку в турнірній таблиці. У Дніпро-1 - 34 очки та 7 місце після 25 матчів. Обидва колективи мають по грі в запасі з Карпатами, які було перенесено через спалах коронавірусу у львівському клубі.

Нагадаємо, Дніпро-1 матч 26 туру пропустив, а Ворскла зіграла внічию з Маріуполем у гостях (1:1).