Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 червня, Маріуполь зіграв у нічию з Ворсклою в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.
Команди забили по одному голу в другій половині гри.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 червня, 26 тур
Маріуполь - Ворскла 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Якубу, 1:1 - 74 Топалов
Маріуполь: Гальчук — Кирюханцев, Муравський, Яворський, Биков, Ігнатенко, Полегенько, Мишньов, Чурко, Фомін, Кулаков
Ворскла: Різник — Альюн, Пердута, Чеснаков, Сапай, Скляр, Пуцлін, Шехіч, Кане, Кулач, Степанюк
Жовті картки: Биков(14), Ігнатенко(23), Пуцлін(27)
Нагадаємо, київське Динамо зіграє виїзну гру проти луганської Зорі в 26 турі української Прем'єр-ліги.