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Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ

Сьогодні 15:57 2728 0
Команди забили по одному голу в другій половині гри
Маріуполь розписав нічию з Ворсклою в 26 турі УПЛ
#Маріуполь, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, Маріуполь зіграв у нічию з Ворсклою в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Команди забили по одному голу в другій половині гри.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 червня, 26 тур

Маріуполь - Ворскла 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Якубу, 1:1 - 74 Топалов

Стартові склади:

Маріуполь: Гальчук — Кирюханцев, Муравський, Яворський, Биков, Ігнатенко, Полегенько, Мишньов, Чурко, Фомін, Кулаков

Ворскла: Різник — Альюн, Пердута, Чеснаков, Сапай, Скляр, Пуцлін, Шехіч, Кане, Кулач, Степанюк

Жовті картки: Биков(14), Ігнатенко(23), Пуцлін(27)

Нагадаємо, київське Динамо зіграє виїзну гру проти луганської Зорі в 26 турі української Прем'єр-ліги.

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