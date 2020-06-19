Маріуполь - Львів: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 27 турі групи вибування української Прем'єр-ліги вдома зіграє проти Львова.

Матч відбудеться в п'ятницю, 19 червня. Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Маріуполь - Львів наживо дивітьсяна нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 26 турі Маріуполь зіграв унічию з Восклою (1:1), а Львів на виїзді поступився Олімпіку (2:0).

У турнірній таблиці Маріуполь з 27 очками йде на 8 місці, а Олімпік, який набрав 22 очки, знаходиться 11 сходинці.