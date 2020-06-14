Реал Мадрид - Ейбар: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал у 28 турі іспанської Ла-Ліги зіграє вдома проти Ебара.
Матч відбудеться у неділю, 14 травня, на Стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок о 20:30 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Megogo.
Також онлайн матч Реал - Ейбар наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Нагадаємо, напередодні Барселона розгромила Мальорку (0:4) та лідирує в чемпіонаті, випереджаючи вершкових на 5 очок. Матч першого кола між Реалом і Ейбаром завершився розгромною перемогою підопічних Зідана (0:4).
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