 Реал Мадрид - Эйбар смотреть онлайн матч 13.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Мадрид - Ейбар: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE

Сьогодні 15:07 189 0
Реал Мадрид - Ейбар: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у 28 турі іспанської Ла-Ліги зіграє вдома проти Ебара.

Матч відбудеться у неділю, 14 травня, на Стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок о 20:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч Реал - Ейбар наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, напередодні Барселона розгромила Мальорку (0:4) та лідирує в чемпіонаті, випереджаючи вершкових на 5 очок. Матч першого кола між Реалом і Ейбаром завершився розгромною перемогою підопічних Зідана (0:4).

 

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