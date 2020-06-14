Барселона знищила Мальорку у 28 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Барселона провела свій перший матч після відновлення сезону чемпіонату Іспанії.

Каталонська команда на виїзді обіграла аутсайдера Мальорку з рахунком 4:0. При цьому вперед гості вийшли вже на 2-й хвилині. Відзначимо гол і дві результативні передачі Ліонеля Мессі.

Барселона лідирує з 5-очковою перевагою над Реалом, який у неділю зіграє проти Ейбара.

Чемпіонат Іспанії. Ла-Ліга

28-й тур

13 червня

Мальорка - Барселона 0:4

Голи: 0:1 - 2 Відаль, 0:2 - 37 Брейтвейт, 0:3 - 79 Альба, 0:4 - 90+3 Мессі.