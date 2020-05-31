 Падерборн Боруссия Д смотреть онлайн матч 31.05.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 1173
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було
Сьогодні 18:55 12105 1
Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі
Сьогодні 16:40 1550
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 16:04 18466
9 квартир, 10 автомобілів і мільйони доларів. Григорій Суркіс подав електронну декларацію
Сьогодні 13:56 822
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз
Сьогодні 08:09 2857
Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі
Сьогодні 01:32 1929
Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу
Вчора 21:35 1867
Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ
Вчора 18:57 1906
Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
Вчора 18:49 6469
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:55 Футбол Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ 1173
18:55 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було 12105 1
18:39 Футбол Ворскла - Львів 1:1. Огляд матчу 290
18:24 Футбол Менхенгладбаська Боруссія розгромила Уніон у 29 турі Бундесліги 331
18:14 Блог Відео дня. Цітаішвілі виконав космічний пас - Буяльський забив 1253
18:09 Пряма трансляція Падерборн - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE 185
18:09 Легка атлетика Помер легендарний триразовий Олімпійський чемпіон 895
17:53 Футбол Енергетик-БДУ у неймовірному матчі втратив перемогу над Вітебськом у 11 турі чемпіонату Білорусі 269
17:39 Футбол Скрипник може очолити німецький клуб 902
17:24 Футбол Шахтар зняв всі історичні плакати Динамо у підтрибунному приміщенні Олімпійського 2196
17:11 Футбол Левадія та Нимме Калью з українцями знищили своїх суперників 742
16:55 Футбол Сабо: Давайте дивитися правді в очі: Шахтар - вже чемпіон 828
16:40 Бокс Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі 1550
16:23 Футбол Цітаішвілі та Русин вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Шахтарем 1279
16:09 Футбол Колишній керівник арбітрів АПЛ: Пенальті у ворота Зорі був призначений за правилами 1187
16:06 Пряма трансляція Рух - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 284
16:04 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 18466
15:59 Футбол Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом 1052
15:43 RunNews CrossFit: що це, переваги і мінуси 1018
15:20 Футбол Шахтар - Динамо: де дивитися матч 24 туру УПЛ 1737
15:11 Футбол Квартиру Мареза пограбували на суму понад півмільйона доларів 1234
14:52 Теніс Людмила Кіченок програла Вікторії Петренко на турнірі в Ірпені 1308
14:39 Футбол ПСЖ викупив Ікарді 1341
14:28 Футбол У англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом 1375
14:13 Бокс Шварценеггер долучився до привітання Віталія Кличка з Днем Києва 1448

Падерборн - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE

Сьогодні 18:09 185 0
Падерборн - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія зіграє в гостях з Падерборном у 29 турі німецької Бундесліги.

Матч відбудеться сьогодня, 31 травня, на Бентелер Арені. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Падерборн - Боруссія Д наживо дивіться на нашому сайті.

У першому колі команди зіграли в результативну нічию - 3:3. У 28 турі Боруссія вдома програла Баварії (0:1), а Падерборн на виїзді розрисав нульову нічию з Аугсбургом.

Напередодні Баварія розтрощила Фортуну (5:0) і впевнено лідиру в чемпіонаті, маючи 67 очок. У Боруссії, яка йде другою, 57 очок і гра взапасі. У Падерборна всього 19 очок і остання позиція в чемпіонаті.

Коментарі ()