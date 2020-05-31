Падерборн - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія зіграє в гостях з Падерборном у 29 турі німецької Бундесліги.

Матч відбудеться сьогодня, 31 травня, на Бентелер Арені. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Падерборн - Боруссія Д наживо дивіться на нашому сайті.

У першому колі команди зіграли в результативну нічию - 3:3. У 28 турі Боруссія вдома програла Баварії (0:1), а Падерборн на виїзді розрисав нульову нічию з Аугсбургом.

Напередодні Баварія розтрощила Фортуну (5:0) і впевнено лідиру в чемпіонаті, маючи 67 очок. У Боруссії, яка йде другою, 57 очок і гра взапасі. У Падерборна всього 19 очок і остання позиція в чемпіонаті.