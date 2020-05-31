Рух - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

В 11 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі Рух Брест прийматиме Динамо Брест.

Матч відбудеться у неділю, 31 травня. Початок о 20:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Рух Брест - Динамо Брест онлайн на нашому сайті.

Плеєр з транляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 10 турі команда Мілевського вдома без шансів програла БАТЕ (1:3), а Рух розписав нічию зі Слуцьком (1:1). Після 10 матчів Динамо на 11 сходинці в турнірній таблиці, набравши 13 очок. У Руха 14 очок і 8 сходинка.