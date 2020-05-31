 Ворскла {Полтава} - ФК Львов смотреть онлайн 31.05.2020 LIVE трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Львів: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Сьогодні 09:20 793 0
Ворскла - Львів: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла прийматиме ФК Львів у матчі 24 туру групи вибування української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 31 травня, на стадіоні Ворскла ім Бутовського.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ворскла - Львів наживо дивіться на нашому сайті.

До звітної гри, команди двічі зустрічалися цьому сезоні та обмінялися домашніми перемогами. У першому колі Ворскла вирвала перемогу - 3:2. У Львові ж господарі впевнено здолали полтавців - 2:0.

Після 23 турів команди мають рівну кількість очок - 21, та посідають 9 і 10 сходинки відповідно. Олімпік, який йде 11-м, матч 24-го туру програв Дніпро-1 та має 18 очок.

 

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