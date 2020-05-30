Ворскла - Львів: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла прийматиме ФК Львів у матчі 24 туру групи вибування української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 31 травня, на стадіоні Ворскла ім Бутовського.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ворскла - Львів наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

До звітної гри, команди двічі зустрічалися цьому сезоні та обмінялися домашніми перемогами. У першому колі Ворскла вирвала перемогу - 3:2. У Львові ж господарі впевнено здолали полтавців - 2:0.

Після 23 турів команди мають рівну кількість очок - 21, та посідають 9 і 10 сходинки відповідно. Олімпік, який йде 11-м, матч 24-го туру програв Дніпро-1 та має 18 очок.