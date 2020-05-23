Вольфсбург - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE

У німецькій Бундеслізі відбуваються матчі чергового туру

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія в матчі 27 туру німецької Бундесліги зіграє на виїзді з Вольфсбургом.

Матч відбудеться у суботу, 23 травня, на Фольксваген Арені.

Початок о 16:30 за київським часом.

Огляд матчів 26 туру Бундесліги

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч чемпіонату Німеччини Вольфсбург - Боруссія Дортмунд наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 26 турі Боруссія вдома розгромила Шальке (4:0), а Вольфсбург у гостях переміг Аугсбург (1:2). У першому колі джмелі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У турнірній таблиці Боруссія йде другою, набравши 54 очки, що на 4 менше ніж у Баварії. Вольфсбург з 39 очками посідає 6 місце.