 Вольфсбург - Боруссия Д смотреть онлайн матч 23.05.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Вольфсбург - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE

Сьогодні 01:10 171 0
У німецькій Бундеслізі відбуваються матчі чергового туру
Вольфсбург - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія в матчі 27 туру німецької Бундесліги зіграє на виїзді з Вольфсбургом.

Матч відбудеться у суботу, 23 травня, на Фольксваген Арені.

Початок о 16:30 за київським часом.

  Огляд матчів 26 туру Бундесліги

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч чемпіонату Німеччини Вольфсбург - Боруссія Дортмунд наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 26 турі Боруссія вдома розгромила Шальке (4:0), а Вольфсбург у гостях переміг Аугсбург (1:2). У першому колі джмелі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У турнірній таблиці Боруссія йде другою, набравши 54 очки, що на 4 менше ніж у Баварії. Вольфсбург з 39 очками посідає 6 місце.

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