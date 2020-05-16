Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

Бундесліга першою з топ-ліг повертається після карантину

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія прийматиме Шальке в матчі 26 туру чемпіонату Німеччини.

Рурське дербі відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Сігнал Ідуна Парк (гра пройде без глядачів).

Початок о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Боруссія Д - Шальке наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, 25-й тур чемпіонату Німеччини відбувся 6-8 березня, після чого першість було призупинено через спалах коронавірусу. У турнірній таблиці дортмундці посідають 2 сходинку, маючи 51 очко та відстаючи на 4 пункти від Баварії. Шальке, з 37 очками, розташувався на 6 місці.