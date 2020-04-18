Вітебськ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 5 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо наших Артема Мілевського та Олександра Нойка у 5 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі зіграє в гостях з Вітебском.

Матч відбудеться у суботу, 18 квітня на Центральному стадіоні. Початок о 18:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Вітебськ - Динамо онлайн на нашому сайті.

Після 4 турів у обох команд по 7 очок і вони знаходяться поряд у турнірній таблиці - 6 і 7 місця відповідно. У 4 турі Динамо, завдяки голу Мілевського, перемогло Іслоч (3:1), а Вітебськ розписав мирову зі Слуцьком (1:1).

У чемпіонаті Білорусі 2019 року Динамо Брест двічі мінімально перемогло Вітебськ (0:1, 1:0)