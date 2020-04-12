Гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі

Динамо піднялося на третє місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 квітня, у четвертому турі чемпіонату Білорусі брестське Динамо вдома переграло Іслоч.

На старті зустрічі Нойок зі штрафного поцілив у стійку воріт суперника. А на 39-ій хвилині Комаровський потужним ударом відкрив рахунок. А у компенсовані хвилини тайму Савицький влучив у поперечину воріт і першим на добиванні був Габі.

У другому таймі матчу голкіпер гостей парирував удар Лаптєва - Мілевський був першим на добиванні. А у компенсовані хвилини матчу Савицький реалізував пенеальті - 3:1.

Відзначимо, що українці Хачеріді, Нойок і Мілевський повністю провели матч.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

4 тур, 12 квітня

Динамо (Брест) - Іслоч 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 39 Комаровський, 1:1 - 45+2 Габі, 2:1 - 77 Мілевський, 3:1 - 90+3 Савицький (пен)

Раніше, Городея мінімально перемогла Динамо Мінськ.

Нагадаємо, Торпедо переграло Енергетик.