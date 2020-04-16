16 квітня стартує п'ятий тур чемпіонату Білорусі, FootballHub покаже чотири матчі

Джерело - Чемпіон.
16-18 квітня відбудуться матчі п'ятого туру чемпіонату Білорусі з футболу.
У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 22 українці:
Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський
Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног
Іслоч: Олександр Папуш
Німан: Володимир Коваль
Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов
Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар
ФК Білшина: Михайло Писко
ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук
ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін
ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко
Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов, Родіон Сямук
Розклад матчів 5-го туру:
16 квітня, четвер
17:30. Енергетик-БДУ - ФК Городея
19:30. Динамо (Мінськ) - Німан (Гродно)
17 квітня, п'ятниця
17:30. Білшина (Бобруйськ) - ФК Смолевичі
19:30. Шахтар (Солігорськ) - ФК Слуцьк
18 квітня, субота
14:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - Славія-Мозир (Мозир)
16:00. Рух (Брест) - ФК Мінськ
18:00. ФК Вітебськ - Динамо (Брест)
20:00. БАТЕ (Борисов) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно)
В Україні FootballHub в прямому ефірі покаже чотири матчі туру: Динамо (Мінськ) - Німан (Гродно), Шахтар (Солігорськ) - ФК Слуцьк, ФК Вітебськ - Динамо (Брест) та БАТЕ (Борисов) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно).
Раніше міністр спорту Білорусі заявив, що немає передумов зупиняти чемпіонат.
Нагадаємо, у Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського.