16 квітня стартує п'ятий тур чемпіонату Білорусі, FootballHub покаже чотири матчі

Матчем Енергетик-БДУ - ФК Городея стартує черговий тур чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

16-18 квітня відбудуться матчі п'ятого туру чемпіонату Білорусі з футболу.

У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 22 українці:

Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський

Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног

Іслоч: Олександр Папуш

Німан: Володимир Коваль

Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов

Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар

ФК Білшина: Михайло Писко

ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук

ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін

ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко

Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов, Родіон Сямук

Розклад матчів 5-го туру:

16 квітня, четвер

17:30. Енергетик-БДУ - ФК Городея

19:30. Динамо (Мінськ) - Німан (Гродно)

17 квітня, п'ятниця

17:30. Білшина (Бобруйськ) - ФК Смолевичі

19:30. Шахтар (Солігорськ) - ФК Слуцьк

18 квітня, субота

14:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - Славія-Мозир (Мозир)

16:00. Рух (Брест) - ФК Мінськ

18:00. ФК Вітебськ - Динамо (Брест)

20:00. БАТЕ (Борисов) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно)

В Україні FootballHub в прямому ефірі покаже чотири матчі туру: Динамо (Мінськ) - Німан (Гродно), Шахтар (Солігорськ) - ФК Слуцьк, ФК Вітебськ - Динамо (Брест) та БАТЕ (Борисов) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно).

Раніше міністр спорту Білорусі заявив, що немає передумов зупиняти чемпіонат.

Нагадаємо, у Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського.