Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест у першому півфінальному матчі Кубку Білорусі прийматиме Шахтар із Солігорська.

Матч відбудеться у середу, 8 квітня, на стадіоні РСК Брестський. Початок о 19:30 за Києвом.

Пряма трансляція матчу Динамо Брест - Шахтар Солігорськ онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Матч-відповідь запланований на 29 квітня у Солігорську.

Нагадаємо, за Динамо грають українці Артем мілевський і Олександр Нойок, а Шахтар очолює екстренер Зорі Юрій Вернидуб.

У 3 турі чемпіонату Білорусі Динамо сенсаційно поступилося Славії (1:2), а Шахтар зіграв унічию з Німаном (0:0).