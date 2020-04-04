Динамо Брест сенсаційно поступилося Славії Мозир

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест поступилося Славії Мозир.

У основі динамівців з українського тріо вийшов лише Артем Мілевський, який і був найактивнішим на старті. Спочатку він організував вихід один на один, змарнований партнером, потім сам пробив у голкіпера з близької відстані.

У другому таймі арбітр призначив вкрай сумнівний пенальті, який реалізував Чухлій, а через чверть години Котляров приголомшив команду Мілевського другим ударом. Чемпіони спромоглися лише скоротити відставання.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

04 квітня, 3 тур

Динамо Брест – Славія Мозир 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Чухлій, 0:2 - 78 Котляров, 1:2 - 85 Тимонюк, 85 (аг)

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