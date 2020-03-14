Білий Барс - Крижані Вовки: онлайн-трансляція матчу 1/4 плей-оф. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У другому чвертьфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги Крижані Вовки приймають Білий Барс.

Матч відбудеться у середу, 14 березня у Білій Церкві. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Білий Барс - Крижані Вовки онлайн на нашому сайті.

У першому матчі Барси здобули гостьову перемогу (2:4) та лідирують в серії - 1:0. У другій чвертьфінальній парі Дніпро в першому матчі розгромив ХК Динамо та виграє в серії - 1:0. Нагадаємо, чвертьфінальні серії відбуваються до 2 перемог. Зазначимо, що через пандемію коронавірусу матчі відбуваються без глядачів.