Білий Барс - Крижані Вовки: онлайн-трансляція матчу 1/4 плей-оф. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У другому чвертьфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги Крижані Вовки приймають Білий Барс.
Матч відбудеться у середу, 14 березня у Білій Церкві. Початок о 14:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу Білий Барс - Крижані Вовки онлайн на нашому сайті.
У першому матчі Барси здобули гостьову перемогу (2:4) та лідирують в серії - 1:0. У другій чвертьфінальній парі Дніпро в першому матчі розгромив ХК Динамо та виграє в серії - 1:0. Нагадаємо, чвертьфінальні серії відбуваються до 2 перемог. Зазначимо, що через пандемію коронавірусу матчі відбуваються без глядачів.