Білий Барс обіграв Крижані Вовки у першому матчі плей-оф

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 березня, у першому чвертьфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги Крижані Вовки приймали Білий Барс.
УХЛ
Плей-оф - 1/4 фіналу
11 березня
Крижані Вовки – Білий Барс 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Шайби: 0:1 Бабинець (Алексюк, Ружников), 18:50; 0:2 Качан (Морозов, Куцевич), 28:47; 0:3 Морозов (Качан, Куцевич), 34:13; 1:3 Мостовий (Жигалов, Воробйов), 44:57; 1:4 Благой (Алексюк, Ружников, - більш.), 52:26; 28. 2:4 Жигалов (Воронін), 59:28.
Нагадаємо, Білий Барс переграв Крижаних Вовків.